Мировое сообщество отказалось осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА

Международные организации не реагируют на призывы России дать оценку действиям Эстонии по эксгумации останков советских воинов. Об этом РИА «Новости» рассказал временный поверенных в делах России в Таллине Ленар Салимуллин.

«Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии», — заявил дипломат.

В сложных условиях посольство России в Эстонии продолжает заботиться о памятниках, которые напоминают о победе над нацизмом.

Ранее посольство направило в МИД Эстонии ноту протеста и призвало остановить перенос захоронений советских воинов в поселке Техумарди на острове Сааремаа. Проводящиеся эстонской стороной раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация являются актом вандализма и позорным глумлением, заявлял Салимуллин.