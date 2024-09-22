Раскопки могил советский воинов в Эстонии назвали актом вандализма

Посольство России осудило эксгумацию красноармейцев из захоронений в Эстонии

Проводящиеся эстонской стороной раскопки воинов Красной армии и их эксгумация являются актом вандализма и позорным глумлением. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

Эстонское руководство демонтировало плиты с именами захороненных на Таллинском военном кладбище солдат Советской Армии и эксгумировало их останки. Аналогичная ситуация произошла в парке Ильматсалу в Тарту, констатировал Салимуллин.

По его мнению, эксгумацию проводят ради пересмотра итогов Второй мировой войны. Дипломат добавил, что раскопки проходят на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам.

«Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Ранее российское посольство передало МИД Эстонии ноту протеста из-за демонтажа советских надгробий в населенном пункте Техумарди. Дипломаты потребовали вернуть мемориальные памятники на их прежние места.