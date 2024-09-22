Дипломат рассказал о реакции эстонцев на переписывание истории

Несмотря на попытки эстонских властей переписать историю, многие жители страны чтят память советских воинов-освободителей. Об этом РИА «Новости» рассказал временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

Дипломат выступил по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков. Наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота началась 17 сентября 1944 года. Таллин освободили 22 сентября.

«Многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением», — подчеркнул Салимуллин.

Эстонцы помнят, что воины национальных формирований внесли большой вклад в победу. Общий долг — быть достойными памяти героев-освободителей, подчеркнул дипломат. Сотрудники посольства посетят Таллинское военное кладбище, где пройдет церемония возложения цветов к памятнику советским воинам.

Ранее Салимуллин прокомментировал раскопки захоронений солдат Красной армии в Эстонии. Дипломат назвал происходящее позорным глумлением и актом вандализма.