Британские власти утратили чувство меры в противостоянии России, поэтому хотели бы иметь возможность после очередной выходки связаться с ней ради собственной безопасности. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, прокомментировав статью в газете The Times.

Дипломат назвал британцев специалистами по подстрекательству и организации войны чужими руками. Только в последнее время их чувство меры начало сбоить, что и встревожило отдельных представителей английской элиты.

«Вот они и заговорили о том, что им очень нужна прямая линия связи с Москвой, чтобы после очередной такой выходки успеть вовремя позвонить и прокричать в трубку: „Это не мы! Только не по нам!“» — объяснил Мирошник.

Ранее появилась информация, что британские власти хотели бы возобновить военные контакты с Москвой. Посольство России в Лондоне напомнило, что именно британцы прекратили диалог оборонных ведомств в 2024 году.