Британия захотела восстановить военный диалог с Россией на высоком уровне

Британские и российские военачальники не общались уже четыре года, поэтому дипломаты опасаются риска непреднамеренной эскалации из-за отсутствия диалога. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники.

В Лондоне хотели бы избежать ситуаций, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами. Дипломаты опасаются, что недопонимание в открытом море может спровоцировать более масштабный конфликт.

Британские военные хотели бы иметь возможность оперативно связаться с российской стороной для урегулирования потенциально опасных ситуаций. О восстановлении контактов в Великобритании задумались после июньского происшествия, когда российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь в проливе Ла-Манш из-за опасного сближения с британской яхтой Bright Future.