Посольство России: Британии нужно сделать первый шаг для возобновления контактов

Восстановление военных контактов между Россией и Великобританией возможно при условии первого шага со стороны Соединенного Королевства. С таким заявлением выступило посольство России в Лондоне , комментируя статью в газете The Times о желании британцев вновь наладить диалог с российской стороной.

Дипломаты напомнили, что именно Лондон прекратил диалог оборонных ведомств в 2024 году, когда выслал военного атташе под надуманным предлогом.

«Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», — подчеркнули в посольстве.

Там добавили, что первый шаг для возобновления диалога должна сделать британская сторона как приложившая усилия для разрешения работающего канала взаимодействия.

В статье The Times отметили, что в последний раз начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов разговаривал с британским коллегой адмиралом Тони Радакином в сентябре 2022 года. Это был последний контакт руководителей оборонных ведомств двух стран.

После последних инцидентов, включая предупредительные выстрелы российского фрегата «Адмирал Григорович» по британской яхте в Ла-Манше в июне 2026 года, опасное сближение российского самолета Bear-F с авианосцем HMS Prince of Wales в Норвежском море, новый министр обороны Великобритании Уэс Стиринг решил возобновить контакты с российскими военными.

Источники газеты заявили, что британские военные опасаются, что очередной инцидент грозит перерасти в широкий конфликт, потому что нет прямой линии для деэскалации.