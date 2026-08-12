Россия назвала условие возобновления военных контактов с Великобританией
Посольство России: Британии нужно сделать первый шаг для возобновления контактов
Восстановление военных контактов между Россией и Великобританией возможно при условии первого шага со стороны Соединенного Королевства. С таким заявлением выступило посольство России в Лондоне, комментируя статью в газете The Times о желании британцев вновь наладить диалог с российской стороной.
Дипломаты напомнили, что именно Лондон прекратил диалог оборонных ведомств в 2024 году, когда выслал военного атташе под надуманным предлогом.
«Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимают», — подчеркнули в посольстве.
Там добавили, что первый шаг для возобновления диалога должна сделать британская сторона как приложившая усилия для разрешения работающего канала взаимодействия.
В статье The Times отметили, что в последний раз начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов разговаривал с британским коллегой адмиралом Тони Радакином в сентябре 2022 года. Это был последний контакт руководителей оборонных ведомств двух стран.
После последних инцидентов, включая предупредительные выстрелы российского фрегата «Адмирал Григорович» по британской яхте в Ла-Манше в июне 2026 года, опасное сближение российского самолета Bear-F с авианосцем HMS Prince of Wales в Норвежском море, новый министр обороны Великобритании Уэс Стиринг решил возобновить контакты с российскими военными.
Источники газеты заявили, что британские военные опасаются, что очередной инцидент грозит перерасти в широкий конфликт, потому что нет прямой линии для деэскалации.