Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии содержания в итогах переговоров в Стамбуле — попытка уйти от ответа на предложение российской делегации. Об этом в комментарии ТАСС заявил посол Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что Россия выполнила все взятые на себя обязательства и теперь ожидает официального ответа.

«Это капризы какой-то бородатой барышни. Мяч находится на украинской стороне, <…> поэтому Украина пускай отреагирует официальным, понятным образом, а не исполняет вот такого рода танцы с бубнами», — заявил Мирошник.

Российский посол добавил, что если украинский лидер уже определился с позицией, то должен сделать четкое официальное заявление.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о прошедших в Стамбуле переговорах назвал грубейшей ошибкой отказ Зеленского от временного прекращения огня для вывоза тел погибших, сообщило Ura.ru. Тем не менее, по словам главы МИД, встреча прошла результативно.

Российская и украинская делегации договорились о новом масштабном обмене военнопленными, получившими ранения, страдающими тяжелыми заболеваниями, а также бойцами в возрасте до 25 лет. Кроме того, Россия со своей стороны пообещала передать Украине тела 6000 погибших солдат ВСУ.

Основным событием стал обмен меморандумами, в которых стороны прописали условия прекращения боевых действий.

Содержание привезенного в Киев российского документа не понравилось Зеленскому. Украинский лидер назвал его ультиматумом, который нельзя воспринимать всерьез.