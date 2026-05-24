«Мир услышит хорошие новости»: Рубио пообещал скорый прогресс по Ормузскому проливу

США анонсировали появление хороших новостей по ситуации в Ормузском проливе в ближайшее время. Об этом госсекретарь страны Марко Рубио сказал на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Я считаю, что мы добились некоторого прогресса. Есть вероятность, что в ближайшие несколько часов мир услышит некоторые хорошие новости, по меньшей мере по поводу проливов», — подчеркнул он.

Рубио добавил, что США предпочитают решать вопрос с ядерной программой Ирана дипломатическими средствами. Накануне американский госсекретарь отмечал, что в переговорном процессе между странами появился прогресс, однако новых деталей не привел.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в минувшую среду заявил, что причиной неторопливой политики в адрес Ирана стала попытка дать шанс дипломатическому урегулированию. Однако, отметил он, Вашингтон может действовать иначе.