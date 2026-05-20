США отложили переговоры по Ирану ради дипломатии

США не торопятся с решениями по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщила газета The Hill .

«Мы попробуем еще раз. Я никуда не спешу. Все говорят: „Я спешу на промежуточные выборы“. Я никуда не спешу», — сказал американский лидер.

При этом он добавил, что в идеале хотел бы, чтобы погибло немного людей, а не наоборот.

«Мы можем поступить и так, и так», — отметил Трамп.

Ранее, выступая перед законодателями в Белом доме, президент заявил, что США быстро закончат войну. По его словам, Тегеран очень хочет заключить сделку, так как устал от этого, и договоренность должна была состояться еще 47 лет назад.

Накануне сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. Голоса разделились почти пополам — 50 за против 47 против.