Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийцами для соблюдения взаимных интересов. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).

«Сирийское руководство стремилось не провоцировать Россию и дало ей возможность пересмотреть отношения с Сирией таким образом, чтобы это отвечало общим интересам», — сообщил аш-Шараа.

Он отметил, что данный этап требует тщательного управления международными отношениями.

Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных базы: в Тартусе и Хмеймиме. Тартус является единственной базой страны в Средиземном море. Ситуация в Сирии нестабильная, российская сторона сделает все возможное, чтобы остаться в республике.

*Запрещенная в России террористическая организация