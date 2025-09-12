Минобороны Польши опровергло заявления об отправке своих военных на Украину

Польских военных не станут отправлять на Украину для обучения украинских солдат борьбе с беспилотниками. Это следует из заявления Министерства национальной обороны Польши.

В ведомстве отметили, что между военными двух стран начались активные консультации о расширении сотрудничества в сфере беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им.

«Все эти мероприятия будут проходить в Польше», — процитировало РИА «Новости» позицию министерства.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что западные страны не станут отправлять войска на украинскую территорию.

Он отметил, что после слов российского лидера Владимира Путина о том, что военные НАТО на Украине станут законными целями для ВС России, число желающих отправить туда свой контингент заметно поубавилось.