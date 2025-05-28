Лавров: Германия идет по той же наклонной, что и в прошлом, к своему краху

Прямое вовлечение Германии в конфликт с Россией уже очевидно — страна уже поступала подобным образом в прошлом. На это указал министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным .

«Прямое вовлечение в войну уже очевидно. Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все же сделают правильные выводы и остановят безумие», — сказал глава МИД.

Таким образом он отреагировал на заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений с военных поставок Украине.

«Если я правильно понял то, что читал, Мерц сказал на пресс-конференции, что имел ввиду финансирование производства ракет любой дальности на Украине. А речи о поставках немецких ракет якобы нет», — добавил Лавров, подчеркнув, что информация требует проверки.

Однако все сказанное канцером ФРГ, по словам министра, только нагнетает напряженность и говорит о желании поддерживать конфликт дальше.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, оценивая высказывания Мерца, заметила, что на Западе от стратегической неопределенности перешли к наступательной неадекватности. В Кремле назвали позицию главы немецкого правительства препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине.