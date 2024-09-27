Минобороны ФРГ ответило на изменение ядерной доктрины России

Обновление российской ядерной доктрины не окажет влияния на внешнюю политику НАТО и ФРГ. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Его слова привели на сайте немецкого ведомства.
«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», — сказал он.
По словам Писториуса, решение президента России Владимира Путина никак не повлияет на внешнюю политику Германии, поэтому это не стоит комментировать.
Госдеп США тоже уже отреагировал на изменения в ядерной доктрине России. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что такое решение является безответственным и несвоевременным.
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