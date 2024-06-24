Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО

Фото: РИА «Новости»

Совместная с Россией тренировка показала, что белорусская армия готова применить тактические ядерное оружие (ТЯО) при необходимости. Об этом министр обороны республики Виктор Хренин заявил в интервью телеканалу СТВ.

«Тренировка, проведенная совместно с российскими коллегами, показала высокую готовность наших военнослужащих, высокую их обученность и способность выполнять данные задачи», — сказал он.

По словам Хренина, можно констатировать факт, что Белоруссия «сегодня способна и готова применять это оружие, когда надо». Он  добавил, что совместные тренировки России и Белоруссии будут продолжаться.

Несколько дней назад в Белоруссии начали внезапную проверку готовности армии к выполнению задач. Также после учений РФ и Белоруссии скорректируют подготовку нестратегических ядерных сил.

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