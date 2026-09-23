Минюст США поддержал Трампа в праве отказать СМИ в доступе в Белый дом

Президент США Дональд Трамп имеет право отказать СМИ в доступе в Белый дом. Позицию американского Минюста обозначили в судебном документе, который подала администрация Соединенных Штатов в ответ на иск телеканалов CNN, MSNOW и онлайн-издания Politico.

Трамп может отказать журналистам в доступе в официальную резиденцию по соображениям нацбезопасности, а также по собственному усмотрению, указали в министерстве.

В документе подчеркнули, что американский лидер не стал отзывать аккредитацию у допущенных в Белый дом СМИ, которые критиковали американского лидера.

Что же касается CNN, MSNOW и Politico, Трамп выявил с их стороны освещение «инцидентов, которые угрожали национальной безопасности». Его решение поддержал вице-президент Джей Ди Вэнс.