Минюст США назвал ложью информацию о Трампе в файлах Эпштейна

Обвинения в адрес президента США Дональда Трамп после публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна носят ложный характер. Об этом заявила пресс-служба американского Минюста.

«Некоторые из документов содержат сенсационные и ложные утверждения против президента Трампа. Следует подчеркнуть, что обвинения ложны и необоснованны», — подчеркнули в ведомстве.

Обвинение в изнасиловании в адрес Трампа нашли в новых опубликованных документах по делу Эпштейна. В файлах упоминается рассказ некого водителя лимузина о телефонном разговоре, в ходе которого Трамп говорил о насилии над какой-то девушкой и неоднократно произносил имя Джеффри.

Минюст также публиковал фрагмент допроса сторонницы педофила Гислейн Максвелл, которую следователи спросили, действительно ли в особняке Эпштейна присутствовала 15-летняя россиянка.