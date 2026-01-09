Упоминания о русских девочках-подростках всплыли в документах по делу Эпштейна

В рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна всплыли упоминания о русских девочках 15-16 лет. Стенограммы опубликовал Минюст США.

В документах свидетель заявил, что на одной из вечеринок на яхте американского бизнесмена присутствовала 15-летняя россиянка. Внимание привлек фрагмент допроса ближайшей соратницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

Фигурантке зачитали записку от 1 июня 2006 года, контекст который вызвал у следователей вопросы. В записке говорится об «учительнице русского языка», которой «два раза по восемь лет». Также автор послания упоминал о бесплатных уроках, первый из которых можно получить в тот же день.

Соратница финансиста заявила, что не знала 16-летней русской девушки.

Ранее Минюст США анонсировал публикацию еще миллионов файлов по делу Эпштейна. Еще более двух миллионов документов, потенциально соответствующих требованиям закона, находятся на различных этапах проверки.