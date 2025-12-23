Минюст США назвал фейками часть новых документов по делу Эпштейна

Часть попавших в Сеть файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, содержит недостоверные утверждения против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

По ее данным, материалы с фейками передали в ФБР незадолго до выборов 2020 года. Ведомство уточнило, что при минимальной доле достоверности документов ими воспользовались бы противники президента.

«Некоторые из опубликованных документов содержат недостоверные и сенсационные утверждения в отношении президента Трампа», — уточнили в министерстве.

Ранее ведомство обнародовало более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна объемом более 10 гигабайт. Среди материалов были снимки самого предпринимателя, певца Майкла Джексона и бывшего президента США Билла Клинтона. Часть фотографий отредактировали, скрыв лица людей.

Среди документов впервые появилась информация о «скаутах» — профессиональных вербовщиках, которые помогали набирать девушек для торговли. Именно они улаживали вопросы перевозки.