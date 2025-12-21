Жертв искали по всему миру, пока ФБР закрывало глаза. Что показали новые файлы Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало первую партию материалов из уголовного дела покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. В открытом доступе оказалось более 3800 файлов, включая фотографии с известными людьми и отчеты о расследовании. Но большее внимание привлекла не новая информация, а то, что документы сильно отредактировали.

Жалоба на Эпштейна, которую проигнорировало ФБР

Одним из самых важных документов, который впервые вышел в свет, стала жалоба на Эпштейна, полученная ФБР в 1996 году, за 10 лет до его первого уголовного преследования. Ее написала работавшая на финансиста Мария Фармер. В документе она заявила, что по требованию начальника фотографировала своих младших сестер 12 и 16 лет, в том числе в обнаженном виде. По ее словам, Эпштейн украл эти снимки. В дальнейшем он требовал от Фармер фотографировать молодых девушек у бассейна и угрожал сжечь ее дом, если она расскажет про его просьбу. Фармер на протяжении нескольких лет рассказывала о своем заявлении и отсутствии какой-либо реакции со стороны ФБР. Ей никто не верил, а некоторые даже обвиняли во лжи. Но все это оказалось правдой.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

«Я ждала этого 30 лет. ФБР должно быть стыдно за свое бездействие и за то, что они допустили, что все эти маленькие девочки стали жертвами», — заявила Фармер в комментарии The New York Times. Представляющий интересы жертв Эпштейна адвокат Брэд Эдвардс заявил, что, если бы не безразличие спецслужбы, Эпштейна могли бы остановить раньше. Он подчеркнул, что считает позорным сокрытие таких материалов на протяжении многих десятилетий. «Необходимо полноценное расследование против каждого государственного служащего, который знал о жалобе и не давал обнародовать информацию», — заявил адвокат.

Что известно о деле Джеффри Эпштейна

Впервые ФБР обвинило Эпштейна в домогательствах к несовершеннолетним девочкам в 2007 году, после двухлетнего расследования по жалобе родителей 14-летней школьницы из Флориды. Подросток рассказала, что предприниматель нанял ее в качестве массажистки и приставал во время сеанса. Следователи нашли и других пострадавших школьниц, которых финансист заманивал в свой дом, домогался и принуждал к сексу. Всего Эпштейну предъявили 53 обвинения.

Фото: Epstein Estate_House Oversight / www.globallookpress.com

Финансист пошел на сделку со следствием и признал вину только по двум случаям склонения к проституции. Суд назначил ему 18 месяцев тюрьмы, которые для Эпштейна закончились досрочно. Оказавшись на свободе, финансист расширил свою деятельность. Нанятые им «скауты» вербовали девочек-подростков по всему миру. Их вывозили на частный остров Эпштейна в Карибском море, где предприниматель устраивал вечеринки для гостей. Схему организованной им сети по продаже девочек для богатых педофилов раскрыли в 2019 году. В ходе обыска в доме Эпштейна следователи нашли тысячи откровенных снимков с несовершеннолетними, поддельные паспорта и наличные. Прокуратура обвинила предпринимателя в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Через месяц после задержания Эпштейн умер в исправительном центре Нью-Йорка.

Как публиковали материалы дела Эпштейна

Впервые Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна в марте этого года. Журналисты тогда раскритиковали ведомство за то, что вся появившаяся информация хорошо известна через утечки в СМИ и судебные решения. Скандал дошел до парламента, где демократы обвинили правительство в утаивании важной информации.

Фото: Department Of Justice / www.globallookpress.com

Противостояние продолжалось до середины ноября, пока конгресс не принял закон, обязывающий Минюст опубликовать все файлы. Установленный срок истек еще в пятницу. Новая публикация содержит 13 тысяч различных файлов, но часть из них сильно отредактирована. В пресс-службе министерства объяснили это необходимостью защиты жертв насилия и их родственников.

Интересно Даже закрытые данные позволили подсчитать, что общее число пострадавших составило 1200 человек. В мартовской публикации их было в шесть раз меньше. Даже закрытые данные позволили подсчитать, что общее число пострадавших составило 1200 человек. В мартовской публикации их было в шесть раз меньше.

Заместитель министра юстиции Тодд Бланш заявил, что в проверке участвовали более 200 юристов, которые определили материалы для редактуры, чтобы не помешать идущему расследованию. Он добавил, что это только часть файлов, а остальные выложат в ближайшие две недели. Самую большую критику со стороны журналистов вызвало полное закрытие решения Большого жюри Нью-Йорка по делу главной помощницы финансиста Гислейн Максвелл, отбывающей 20-летнее наказание.

Фото: Department Of Justice / www.globallookpress.com

Что нового показала очередная публикация файлов Эпштейна

В обнародованных материалах фигурирует имя действующего президента США Дональда Трампа. Его упоминают в показаниях одной из пострадавших, которая рассказала, как Эпштейн возил ее в резиденцию Мар-а-Лаго, когда ей было 14 лет. По ее словам, финансист подвел девочку к будущему главе государства и спросил, нравится ли она ему, на что Трамп улыбнулся и кивнул. Жертва подчеркнула, что после того случая никогда с Трампом больше не разговаривала, потому что Эпштейн держал ее при себе и регулярно насиловал на протяжении нескольких лет. Впервые в документах появилась информация о «скаутах» — профессиональных вербовщиках, которые подбирали девушек по запросу клиентов, обеспечивали их доставку, решали вопросы с документами, если «товар» везли из-за границы. Имена есть в ранних материалах ФБР, но никого из них на допрос не вызывали. Также из материалов следует, что откровенные видео и фотографии использовали для шантажа и давления как на пострадавших, так и клиентов. При этом где находится компромат, неизвестно.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Журналисты обратили внимание, что доля полностью закрытых страниц больше, чем в прошлых публикациях. Особенно это касается материалов следствия. По их версии, это связано с защитой высокопоставленных лиц, которые пользовались услугами Эпштейна. Авторы подчеркнули, что если раньше это выглядело просто как знакомство, то теперь стало тесным кругом общения, чьи участники знают намного больше, чем говорили публично. Треть выложенных материалов оказались фотографиями с известными людьми, с которыми общался Эпштейн. Среди них — музыканты Мик Джаггер и Майкл Джексон, певица Дайана Росс, основатель Google Сергей Брин, потерявший титул принца Эндрю Виндзор, владелец компании Virgin Ричард Брэнсон, основатель Microsoft Билл Гейтс, режиссер Вуди Аллен, а также бывший президент США Билл Клинтон.

Фото: Department Of Justice / www.globallookpress.com

Снимки с оставившим пост главы государства в 2001 году политиком-демократом ранее не публиковались. На одной фотографии Клинтон плавает в бассейне с женщиной, чье лицо закрыли черным квадратом, и Гислейн Максвелл. На втором снимке бывший президент США лежит в джакузи. Представляющий интересы Клинтона адвокат Анхель Уренья заявил, что демонстрацией снимков действующая администрация пытается защитить Трампа от дальнейших публикаций по делу. «Есть два типа людей. Первая группа ничего не знала и отказалась от Эпштейна до того, как его преступления стали известны. Вторая группа продолжила отношения с ним после этого. Мы принадлежим к первой», — заявил он. Трамп неоднократно подтверждал, что дружил с Эпштейном, но прекратил с ним всяческое общение 20 лет назад после крупной ссоры. Свою связь с преступной деятельностью финансиста он всячески отрицал.

Фото: Department Of Justice / www.globallookpress.com

Что не вошло в материалы Минюста США

Организовавший собственное расследование преступлений Эпштейна комитет по надзору палаты представителей США в ноябре опубликовал несколько тысяч материалов, в которые попало электронное письмо финансиста 2011 года. В послании неизвестному адресату Эпштейн писал: «Трамп провел часы в моем доме». По одной из версий, компанию политику составила одна из жертв предпринимателя. За день до публикации новых материалов Минюста комитет также выложил несколько новых материалов, среди них — фотографии с заграничными паспортами молодых женщин, среди которых есть украинский. Кроме того, публике показали снимок женской ноги, на которой ручкой выведены цитаты из романа Набокова «Лолита». Произведение лежит рядом с девушкой на кровати. Авторы расследования также разместили скриншот переписки Эпштейна с одним из посредников, с которым он обсуждал новую поставку девушек. «Скаут прислала мне несколько девушек сегодня. Но она просит 1000 долларов за девушку. Я сейчас отправлю тебе девушек. Может, кто-нибудь подойдет и для J?» — говорится в сообщении. Дальше идут отредактированные данные с именем и параметрами 18-летней жертвы. В последней строчке страной отправления указана Россия.