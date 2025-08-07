Минюст расширил список нежелательных в России организаций

Минюст внес «Международный дом» и «Анмуд» в перечень нежелательных организаций

Перечень нежелательных в России организаций пополнился британской «Всемирной организацией „Международный дом“»* и грузинским движением «Анмуд»*. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Новые строки появились в перечне 7 августа. Их заняли International House World Organisation* («Всемирная организация „Международный дом“»*) из Великобритании и UnMode — community Movement for Access to Justice* (UNMODE*, «Анмуд — общественное движение за доступность правосудия»*) из Грузии.

Первая базируется в Лондоне, специализируется на языковом образовании и подготовке преподавателей. В марте 2022 года она объявила о приостановке сотрудничества с российскими организациями из-за событий на Украине.

Грузинский «Анмуд»* позиционирует себя как неправительственную организацию, международную сеть активистов по правам человека. Ее исполнительный директор учредил оренбургскую АНО «Право каждого»*, объявленную в России иноагентом.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацией Йельский университет*. Адвокат Сергей Жорин предупредил, что обучение в нем грозит уголовной ответственностью.

* Признана в России нежелательной организацией.