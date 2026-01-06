Министр войны США объявил о новой эре противостояния сверхдержав

Сегодня мир переживает новую эпоху противостояния сверхдержав. Такое заявление в ходе выступления перед кораблестроителями на верфи в штате Вирджиния сделал министр войны США Пит Хегсет.

«Мы в новой эпохе противостояния сверхдержав», — процитировали главу ведомства «Известия».

Хегсет подчеркнул, что США стремятся к хорошим отношениям с Китаем и другими странами, но сохраняют готовность к действиям.

В ходе выступления Хегсет также подчеркнул, что США намерены обеспечить свободное перемещение своего флота по ключевым морским путям. Он добавил, что страна стремится создать вооруженные силы, готовые к глобальному лидерству, а не только способные реагировать на угрозы.

Ранее глава Пентагона заявил, что США не исключают возможности проведения полномасштабной операции в Венесуэле. Он подчеркнул, что именно Штаты установят правила, как дальше начнут развиваться события в республике.

Как рассказывал Трамп, захват Мадуро планировали на несколько дней раньше, но перенесли из-за плохой погоды.