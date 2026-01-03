Трамп заявил, что операция по захвату Мадуро должна была состояться раньше

Операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро должна была состояться еще несколько дней назад. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News .

По его словам, Соединенные Штаты планировали провести операцию порядка двух-четырех дней назад, однако перенесли из-за плохих погодных условий. За ходом атаки Трамп следил из своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

«У нас была комната, и мы следили за каждым аспектом [операции]. Нас окружало множество людей, в том числе генералов, они знали обо всем происходившем», — сказал глава США.

Он добавил, что Соединенные Штаты были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, но в итоге в этом не увидели необходимости.

Лидера страны Мадуро и его супругу вывезли с территории государства на вертолете и посадили на корабль. Судно доставит их в Нью-Йорк.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты принимают решение о политических перспективах Венесуэлы и будут активно участвовать в этом процессе. Также США собираются быть «сильно вовлеченными» в работу нефтяного сектора страны.

Ранее стало известно, что США обвинили Мадуро и его жену в наркотерроризме.