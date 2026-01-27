Министр ВМС США опубликовал новое фото Трампа с пингвином

В лице президента США Дональда Трампа Гренландия выберет сильную армию с подводным флотом. Новое изображение «гренландского» пингвина опубликовал министр ВМС США Джон Фелан в соцсети X.

На картинке Трамп в сопровождении пингвина, держащего флаг США, шел по льду к поднявшейся из глубины подводной лодке. Вдалеке виднелись два человека и холмы, похожие на ландшафт Гренландии.

«Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот», — заявил Фелан.

Министр выставил портрет Трампа с пингвином вслед за пресс-службой Белого дома. Сгенерированное ИИ изображение по мотивам мема о пингвине-нигилисте могло стать символом кампании по присоединению острова к США, но породило волну насмешек.

Интернет-пользователи указали американцам на ошибку — эти птицы обитают в южном полушарии, а не северном. Бывший министр обороны Канады Джейсон Кенни припомнил, как президент уже путал Гренландию с Исландией.