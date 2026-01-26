«But why?» Как пингвин-нигилист захватил интернет и разбил сердца миллионам людей по всему миру

Минувшие выходные соцсети пережили под знаком одинокого пингвина, бросившего свою колонию и ушедшего к ледяным горам на верную смерть. Пользователи прозвали беглеца нигилистом и выложили гигантское количество видео с удаляющейся вдаль одинокой фигурой пингвина. Драматизма этому «маршу смерти» добавляли органная музыка и голос за кадром. А добивающим эмпатов был вопрос «But why?» («Но почему?»), который повисал в воздухе без ответа.

Откуда взялся пингвин-нигилист Завирусившийся в Сети ролик с пингвином — отрывок из документального фильма «Встречи на краю света» Вернера Херцога. Эту картину немецкий режиссер снял почти 20 лет назад для отдела художественных фильмов Discovery Channel.

Чтобы осуществить задуманное, Херцогу пришлось прожить на антарктической станции Мак-Мердо целых семь недель. Одну из них заняли бюрократические проволочки и специальные тренировки, без которых покидать базу было запрещено.

Интересно Фильм номинировали на «Оскар» в 2009 году, но премия в итоге досталась «Человеку на проволоке» Джеймса Марша о французском канатоходце Филиппе Пети, который 45 минут ходил между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1974 году. Фильм номинировали на «Оскар» в 2009 году, но премия в итоге досталась «Человеку на проволоке» Джеймса Марша о французском канатоходце Филиппе Пети, который 45 минут ходил между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1974 году.

Картина Херцога не похожа на обычное документальное кино о пингвинах. В кадре режиссер общается с разными людьми, которые оказались на Мак-Мердо. Одним из его собеседников стал эколог Дэвид Эйнли. И постановщик задал ему очень неожиданный вопрос о безумии среди пингвинов. В ответ Эйнли объяснил, что порой пингвины могут перестать ориентироваться в пространстве и уйти туда, где их быть не должно, отдаляясь от океана, хотя быть рядом с ним жизненно важно для их пропитания.

Фото: Walter Huber / www.globallookpress.com

В сцене, которая взорвала соцсети на этих выходных, режиссер показал как раз такую птицу. Пингвин шел в сторону гор. Причем все попытки вернуть его, как рассказал эколог, были бы бессмысленны. Даже если его развернули бы в обратном направлении, он все равно вернулся бы к прежнему курсу.

Но один из них привлек наше внимание. Тот, что в центре. Он не пошел к кормушке на краю ледника, не вернулся в колонию. Вскоре после этого мы видели, как он шел прямо в горы, примерно в 70 километрах. Доктор Эйнли объяснил, что даже если он поймает его и вернет обратно в колонию, он сразу же направится обратно в горы. Но почему? Вернер Херцог

Что значит мем с пингвином-нигилистом Пользователи, которые начали постить видео с пингвином, использовали самый разный монтаж, ИИ, добавляли неожиданную музыку, кадры из известных фильмов с очень грустными сценами — словом, все, чтобы подчеркнуть, насколько тяжело смотреть на эту отчаянную птицу. Нигилистом пингвина назвали из-за того, что он идет против правил, уходит из колонии, все дальше от океана, хотя именно там есть рыба, которая нужна ему, чтобы не умереть от голода. Люди очеловечивали беглеца, представляли, что он нуждался в чем-то более особенном, не боялся следовать своим путем. Мысль о том, как важно не бояться идти своей дорогой, пусть за это порой надо заплатить высокую цену, была лейтмотивом многочисленных рилсов о нигилисте.

Фото: Соцсети

Некоторые пользователи в комментариях сравнивали его с собой, признавались, что понимают его чувства и поддерживают такой выбор. Другим было очень жалко птицу, которая, скорее всего, погибла от голода и слабости. Появлялись и мотивирующие лозунги в духе: если пингвин смог, сможешь и ты, не сдавайся, будь как пингвин. «Он больше, чем пингвин. У тебя всего одна жизнь, и ты собираешься провести ее, оставаясь с колонией? Или ты собираешься пойти и заняться чем-нибудь другим? В этом мире есть два типа людей: те, кто уходит в горы, и те, кто остается в колонии и отправляется на кормежку. К какому из них относитесь вы? Потому что я знаю, к какому из них отношусь я. Я хочу получить от жизни что-то большее», — делился один из блогеров в своем рилсе о нигилисте.

«Этот пингвин не нигилист, ясно? Он в экзистенциальном кризисе. Пингвин ни во что не верит и считает, что жизнь абсурдна. Я просто хочу прояснить это», — заметил другой пользователь.

Фото: Соцсети

На тренд, разумеется, обратил внимание и сам Херцог. Он признался, что ему невероятно интересно наблюдать, как пингвин, которого сняли почти 20 лет назад в Антарктиде для фильма «Встречи на краю света», до сих пор захватывает воображение стольких людей. Также режиссер поделился забавной предысторией создания фильма. По его словам, при записи закадрового голоса он вдохновлялся сериалом «Неразгаданные тайны». «Там звучал зловещий голос. И он, например, говорил так: „Стоматолог вернулся домой, дверь была приоткрыта, кругом кровь. И он понял: что-то не так, ужасно не так. А потом он нашел жену на кухонном полу — она вся в крови. Ее убили. Конечно. Но почему?“ И я использовал этот голос», — пояснил Херцог.

Фото: Соцсети

Мемы Белого дома о Трампе и пингвине Любопытно, что популярность пингвина в соцсетях заинтересовала даже Белый дом. В официальном аккаунте администрации США довольно быстро запостили мем с президентом США Дональдом Трампом, который уходит вдаль, держа за крыло пингвина-нигилиста. При этом идут они по Гренландии. Авторов картинки очень быстро высмеяли пользователи, сделав из нее новый мем. В Сети напомнили, что пингвины, если вдруг американские власти забыли, не живут на острове, куда так рвется республиканец. Комментарии к посту, впрочем, закрывать не стали, так что пользователи смогли поупражняться в остроумии, набрасывая варианты с ИИ-генерациями о том, как Трамп, например, убегает от белых медведей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.