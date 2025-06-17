Министр в США проболтался о солдате на Луне

Министр Армии США Дэн Дрисколл заявил, что на Луне якобы находится представитель американских вооруженных сил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Дрисколл рассказывал о готовящемся в США параде на съемках передачи на телеканале Fox News. По его словам, американский народ увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия страны.

«Начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине или лесных пожаров в Калифорнии. И вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, и он солдат», — сказал министр.

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на реплику о лунном астронавте. Некоторые комментаторы предположили, что Дрисколл оговорился или проболтался.

Журналисты выдвинули версию, что он имел в виду полковника Энн Макклейн, которая сейчас находится на Международной космической станции.

Ранее НАСА отказалось от публичного обещания высадить на Луну первого темнокожего человека.