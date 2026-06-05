Министр Сьерра-Леоне Маттай признался, что чувствует себя на ПМЭФ, как дома

Поездки в Россию на Петербургский международный экономический форум стали доброй традицией для министра горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиуса Маттай. Он сообщил об этом ТАСС на полях ПМЭФ-2026.

Маттай учился в Советском Союзе и знаком с местной атмосферой. Он признался, что русский дух и душа раз за разом приводят его в Россию.

«Поэтому для меня ПМЭФ — одно из важных событий в календаре. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я чувствую себя как дома», — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2026 встретился с главами международных информационных агентств. Отвечая на вопросы, он вступился за представителя немецкого издания DPA Мартина Романчика.