«Вы не на допросе». Путин спас немецкого журналиста от провокационного вопроса

Президент России Владимир Путин помог главе новостной службы немецкого агентства DPA Мартину Романчику не отвечать на неудобный вопрос о действиях властей Германии. Это произошло на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств на полях ПМЭФ.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов спросил Романчика, обратил ли он внимание на то, что его страна готовится к войне. При этом уточнил, правда ли, что Германия планирует воевать с Россией.

«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — сказал российский лидер, улыбнувшись.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что СМИ в США не покажут выступления Путина из страха, что создаваемый ими карикатурный образ российского лидера просто разрушится.