«Вы не на допросе». Путин спас немецкого журналиста от провокационного вопроса
Путин помог главе немецкого агентства DPA уйти от ответа на неудобный вопрос
Президент России Владимир Путин помог главе новостной службы немецкого агентства DPA Мартину Романчику не отвечать на неудобный вопрос о действиях властей Германии. Это произошло на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов спросил Романчика, обратил ли он внимание на то, что его страна готовится к войне. При этом уточнил, правда ли, что Германия планирует воевать с Россией.
«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — сказал российский лидер, улыбнувшись.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что СМИ в США не покажут выступления Путина из страха, что создаваемый ими карикатурный образ российского лидера просто разрушится.