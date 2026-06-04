Путин прибыл на встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Встреча президента России Владимира Путина с главами международных агентств началась в Константиновском дворце. Это первое мероприятие с участием главы государства на Петербургском экономическом форуме.

Встречу открыл генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. В приветственном слове к иностранным коллегам он поблагодарил их за приезд в Санкт-Петербург.

«Некоторые наши гости заранее нас предупредили о том, что привезли очень острые вопросы. Мы, в свою очередь, предупредили, что к журналистам из некоторых стран тоже могут возникнуть свои вопросы», — обратился Кондрашов к Путину.

Глава государства ответил, что он не журналист и вопросы задавать не намерен.

«Давайте вы будете их задавать, а я буду отвечать», — подчеркнул Путин.

О традиционной встрече президента с главами мировых информационных агентств на ПМЭФ-2026 ранее заявил помощник глав главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Он отметил, что темами беседы станут актуальные аспекты внутренней и внешней политики России, а также ключевые международные события.