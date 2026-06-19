Министр образования Эстонии оскандалилась из-за русской речи

Глава Министерства образования Эстонии Кристина Каллас вызвала негодование учителей, обратившись на русском языке к родителям выпускников государственной гимназии. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация ERR .

Выступая в Кохтла-Ярве, Каллас сначала поздравила учеников на эстонском, а затем на русском языке обратилась к родителям, поддержавшим закон о переводе системы образования на эстонский.

«Это поразило учителей школы, где обучение ведут исключительно на эстонском языке», — отметило издание.

Педагог эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс призналась, что находилась в таком шоке, что даже не запомнила сказанного Каллас.

«Это так шокировало, что я уже не помню точно саму речь», — рассказала она о своих переживаниях.

Ранее страны Балтии отказались от переговоров по иску России о правах русскоязычных.