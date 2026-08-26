Министр обороны Венгрии получил штраф за непристегнутый ремень

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди получил штраф за непристегнутый ремень безопасности во время поездки на заднем сиденье служебного автомобиля. Об этом чиновник сообщил в Facebook*.

Фотография Русин-Сенди в салоне машины появилась в венгерской прессе и мгновенно вызвала критику со стороны политической оппозиции. После публикации снимка министр признал нарушение и заявил, что сам обратил на него внимание.

«Да, вчера я не был пристегнут. Я совершил ошибку», — написал он.

Он добавил, что обратился к начальнику полиции района Зугло и сообщил о нарушении. После получения официального уведомления Русин-Сенди сразу заплатил штраф.

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