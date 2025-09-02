Министр обороны Польши пообещал предоставить каждому солдату по дрону

Каждый польский военнослужащий получит индивидуальный беспилотник, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на открытии международного салона оборонной промышленности в Кельце. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, эксплуатация дронов станет обычным навыком для армии. Новая учебная программа предполагает, что уже на этапе высшего образования молодежь будет осваивать работу с беспилотными летательными аппаратами и судами в военных училищах страны. Это, отметил министр, ответ на рост значения технологий в обороне и развитие беспилотных войск и кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что во время репетиции перед авиашоу в городе Радоме разбился истребитель F-16 ВВС Польши, в результате пилот погиб.