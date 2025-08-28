Истребитель F-16 рухнул во время тренировки в Польше

Истребитель F-16 ВВС Польши разбился во время репетиции перед авиашоу в городе Радоме, пилот погиб. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка в соцсети X, сообщило агентство Reuters.

«Во время репетиции авиашоу в Радоме потерпел катастрофу самолет F-16. Пилот не выжил», — сказал он.

Шлапка добавил, что министр обороны уже направился к месту крушения.

В польских СМИ сообщили, что истребитель врезался во взлетно-посадочную полосу. Авиашоу, запланированное на выходные, отменили из-за крушения.

В соцсетях распространилось видео момента авиакатастрофы, снятое очевидцами. На кадрах видно, как истребитель на большой скорости движется к земле, потом разбивается и взрывается.

В конце июля в Калифорнии истребитель F-35 врезался в поле и загорелся рядом с авиабазой Лемур.