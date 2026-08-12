Министр обороны Молдавии Носатый отказался говорить по-русски

Незнанием русского языка объяснил свой отказ ответить на вопрос журналиста издания NewsMaker министр обороны Молдавии Анатолий Носатый. Как сообщили «Известия» , репортер попросил его прокомментировать взрыв беспилотника в селе Крокмаз.

По данным издания, сначала министр скривился, а после ответил, что не понимает русского языка. Когда журналист повторил вопрос на молдавском, настроение Носатого изменилось. Он тут же объявил, что ему приятно слышать «румынскую речь».

РИА «Новости» со ссылкой на резюме Носатого, опубликованное на сайте правительства Молдавии, уточнило, что министр владеет румынским, английским и русским языками.

Кроме того, он проходил обучение в Высшем военном училище общевойсковых боевых действий в Киеве, а после — технические курсы по эксплуатации бронетехники в Одессе.

В начале мая этого года депутаты парламента Молдавии одобрили поправку, которая исключила русский язык из работы законодательного органа. Автором инициативы стала фракция партии «Действие и солидарность».

Новые правила предусматривают речь в стенах парламента только на румынском. Если депутат в ходе выступления перейдет на русский язык, то председатель вынесет ему предупреждение.