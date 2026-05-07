Парламент Молдавии решил отказаться работать на русском языке

Молдавский парламент в первом чтении одобрил кодекс, который фактически исключает русский язык из работы законодательного органа. Об этом сообщил «Sputnik Молдова» .

Документ подготовила правящая партия «Действие и солидарность» по рекомендациям Еврокомиссии. Говорить и вести дебаты теперь разрешено только на румынском. Если депутат задаст вопрос на русском, председатель собрания сделает ему предупреждение.

«В настоящий момент у нас есть легальное обязательство исключить из законодательной процедуры и нормативного циркулирования актов их обязательный перевод на русский язык», — заявил депутат PAS Игорь Талмазан.

Оппозиция в знак протеста покинула зал до начала голосования. Политики возмутились тем, что спикер отключал их микрофоны во время обсуждения.

Русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах до 2014 года. Затем по инициативе Майи Санду его перевели в разряд иностранных.