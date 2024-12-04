Министр обороны Южной Кореи решил уйти в отставку

Министр обороны Южной Кореи уйдет в отставку из-за ситуации с военным положением

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал заявление об отставке из-за ситуации с введением военного положения в стране. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«Министр обороны Ким Ен Хен извинился перед гражданами, заявил о подаче президенту заявления об отставке», — объяснили журналисты.

Ранее участники ведущей партии южнокорейской оппозиции пообещали, что начнут процедуру импичмента Юн Сок Еля, если глава государства не сложит полномочия.

Президент объявил военное положение 3 декабря «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Он отметил, что попытки проведения импичмента обернутся параличом власти.

Также Юн Сок Ель обвинил оппозицию в антигосударственных действиях. Члены парламента осудили решение политика и проголосовали за отмену военного положения.