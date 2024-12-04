Демократическая партия в Южной Корее заявила о готовности начать импичмент президента

YTN: оппозиция в Южной Корее начнет импичмент Юн Сок Еля, если он не уволится

Ведущая партия южнокорейской оппозиции намерена начать процедуру импичмента нынешнего президента страны Юн Сок Еля, если политик сам не сложит полномочия. Об этом сообщил телеканал YTN .

«Демократическая партия заявила, что, если президент Юн Сок Ель немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента в соответствии с волей народа», — отметили журналисты.

Ранее лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Юн Сок Ель после провала ввода военного положения в государстве может попытаться снова его ввести, спровоцировав Северную Корею. По мнению оппозиционера, нынешнее руководство готово «поставить жизни людей на кон», чтобы достичь своих целей.

Президент объявил в Южной Корее военное положение 3 декабря. Он заявил, что попытки импичмента против него могут обернуться параличом власти.