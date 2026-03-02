Министр обороны Италии Крозетто сбежал из Дубая, бросив семью

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто переплатил, чтобы срочно покинуть Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана. При этом он оставил свою семью в городе. Об этом сам министр сообщил в соцсети X .

«Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую тариф для пассажиров правительственных рейсов», — заявил он.

Крозетто объяснил, что оставил семью в Дубае, потому что они, по его словам, поддерживают его решение. Министр также выразил недовольство из-за споров среди депутатов, вспыхнувших после того, как он не смог улететь из Дубая из-за атаки на аэропорт. Он назвал это «позорным и низким».

Глава ведомства прибыл в Дубай вместе с семьей, но после военной операции США и Израиля против Ирана осознал, что конфликт быстро не завершится. В результате он отправился в Оман, куда за ним прибыл самолет Gulfstream G550 итальянских ВВС для эвакуации, писало агентство ANSA.

Минувшая ночь в Дубае прошла спокойно, но утром 2 марта снова прогремели взрывы. Очевидцы рассказали, что удары были слышны в центре. Авиакомпании отменили 109 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока.