Авиакомпании отменили 109 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока

Между Россией и странами Ближнего Востока к вечеру 1 марта отменили 109 рейсов, большинство из них — иностранных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса .

По данным ведомства, российские перевозчики отменили 38 рейсов, иностранные авиакомпании — 71. На направления в Объединенные Арабские Эмираты и обратно пришлось 86% всех отмен.

Российские авиакомпании оформили возврат почти 8000 билетов и по заявкам около 2000 человек перебронировали вылеты на более поздние даты.

Перевозчики продолжат работать с пассажирами, чтобы сократить неудобства на фоне ограничений в ряде ближневосточных аэропортов и дефицита гостиничных номеров. Большинство пассажиров отмененных рейсов авиакомпании разместили в гостиницах или попросили остаться дома.

В Минтрансе отметили, что в российских аэропортах обстановка спокойная, очередей и скоплений людей не возникало.

Ранее туристы в Дубае и Шардже столкнулись с требованиями освободить номера после окончания оплаченного срока проживания.