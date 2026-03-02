«Вскочила с кровати от грохота». Россияне рассказали о новых взрывах в Дубае

Минувшая ночь в Дубае прошла спокойно, но утром 2 марта там снова прогремели взрывы. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.

«Ночью спокойно было, сирен тоже не было. Вчера пляжи все закрыли, сидели в отеле. Вечером выезжали в ТЦ. Все работает. Русских много», — поделились туристы.

Другая очевидица сообщила о трех ударах, громкие звуки слышны в центре Дубая.

«Сбили ПВО ракеты. Вскочила с кровати от грохота. Женщина даже на улице закричала», — отметила одна из свидетельниц происходящего.

Очевидцы также опровергли информацию о пустых полках в дубайских магазинах.

«Вчера была в ТЦ „Молл Эмирейтс“. Там на первом этаже большой супермаркет, всего полно и никаких очередей. Народу меньше чем обычно. Продукты и все необходимое есть, полные полки всего», — отметила россиянка.

Еще одна женщина тоже сообщила о полных полках.

«У нас на территории магазин полный, вечером кафе и рестораны забиты были, местные гуляли, ужинали», — подчеркнула она.

Ранее российские туристы в Дубае и Шардже пожаловались на выселение из отелей. При этом власти Абу‑Даби и Рас‑эль‑Хайма взяли на себя расходы за размещение путешественников в период закрытия воздушного пространства над странами Ближнего Востока.