МИД России пригрозил Германии последствиями в случае применения Taurus

Удары немецкими ракетами Taurus по российским объектам инфраструктуры будут расценены как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Со всеми вытекающими последствиями для Германии», — подчеркнула она.

Ранее кандидат в канцлеры Фридрих Мерц предложил отправить Taurus на Украину, чтобы ВСУ могли не только обороняться, но и бить по российским объектам — в частности, по Крымскому мосту.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что 69-летнего Мерца могут преследовать воспоминания об отце, который служил в вермахте, и предложил политику подумать дважды, прежде чем передавать ракеты.