Глава Минобороны Великобритании Джон Хили во вступительной речи на заседании контактной группы по Украине назвал 2025 год критическим для Киева. Слова британского министра привела газета The Independent .

«Две тысячи двадцать пятый год — критический год для конфликта на Украине, и это критический момент», — процитировало Хили издание.

Очередное заседание контактной группы по Украине прошло в пятницу в Брюсселе, председательствовали Великобритания и Германия. Участники группы пообещали Киеву военную помощь на более чем 21 миллиард евро.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что если президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, то это будет означать завершение конфликта на Украине. Экс-офицер уверен, что разведка уже обнаружила признаки того, что американский лидер посетит Россию и праздничные мероприятия.