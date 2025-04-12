Министр обороны Британии Хили назвал 2025 год критическим для Украины
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили во вступительной речи на заседании контактной группы по Украине назвал 2025 год критическим для Киева. Слова британского министра привела газета The Independent.
«Две тысячи двадцать пятый год — критический год для конфликта на Украине, и это критический момент», — процитировало Хили издание.
Очередное заседание контактной группы по Украине прошло в пятницу в Брюсселе, председательствовали Великобритания и Германия. Участники группы пообещали Киеву военную помощь на более чем 21 миллиард евро.
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что если президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, то это будет означать завершение конфликта на Украине. Экс-офицер уверен, что разведка уже обнаружила признаки того, что американский лидер посетит Россию и праздничные мероприятия.