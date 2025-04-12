На Украине назвали указывающее на завершение конфликта событие

Возможный визит президента США Дональда Трампа в Россию на празднование Дня Победы 9 мая будет свидетельствовать о завершении конфликта на Украине. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он напомнил, что Москву в этот день планируют посетить многие крупные политики, среди них и председатель КНР Си Цзиньпин, что «очень важно».

«Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — отметил Стариков.

По словам полковника СБУ, возможность приезда американского лидера уже подтвердили разведдпризнаки со стороны России и Украины.

Участие в мероприятиях 9 Мая в столице глава Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Инасиу Лула да Силва и премьер Армении Никол Пашинян.

Юбилейный День Победы в Москве посетит сербский президент Александр Вучич. Также он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.