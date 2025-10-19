Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить бои в Газе

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа из-за нарушения там режима прекращения огня. Об этом Бен-Гвир сообщил в своем Telegram-канале .

«Я призываю премьер-министра дать указание Армии обороны Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа в полную силу», — написал он.

По его словам, ошибочно полагать, что ХАМАС выполнит свои обещания. Он добавил, что террористическую организацию необходимо уничтожить как можно скорее.

Ранее израильская армия нанесла удар по Рафаху на юге Газы. Издание The Times of Israel написало, что боевики из сектора Газа начали атаку на израильские силы, что побудило ЦАХАЛ дать ответ. При этом палестинское движение заявило, что не нарушает режим прекращения огня в Газе, опровергая обвинения США.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Армия обороны Израиля сообщила, что подразделения Южного командования продолжат патрулирование своих позиций для предотвращения любых угроз.