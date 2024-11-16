Заложников из ресторана в пригороде Парижа освободили

Правоохранители провели операцию по освобождению заложников в ресторане французского города Исси-ле-Мулино. Об этом сообщил телеканал BFM TV .

Вооруженный ножом мужчина забаррикадировался в ресторане своего отца и захватил в заложники четырех сотрудников. Посетителей внутри заведения не было. Правоохранители оцепили ресторан и заблокировали движение вокруг улицы, чтобы создать периметр безопасности. С захватчиком вел переговоры специалист из Бригады розыска и реагирования.

Полиция задержала преступника и освободила пленных, никто из них не пострадал. По информации телеканала, задержанный страдает наркозависимостью. Газета Le Figaro сообщила, что захватчиком являлся сын владельца ресторана l’Olivier.

Ранее теракт произошел в Турции. Боевики ворвались в здание аэрокосмической компании Tusaş, открыли стрельбу и устроили взрыв. В результате погибли четыре человека, ранения получили 14 граждан.