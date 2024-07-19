Полиция применила слезоточивый газ на демонстрации во Франции

Поле загорелось на демонстрации во Франции после вмешательства полиции

Пожар возник поле в коммуне Минье-Оксанс на западе Франиции. Перед этим полиция применила гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов, выступающих против строительства водохранилищ, сообщила префектура департамента Вьенна в соцсети X.

«После того как жандармы применили гранаты со слезоточивым газом, на поле в Минье-Оксанс вспыхнул пожар», — отметили в публикации.

После этого участников демонстрации призвали покинуть сектор. В тушении огня задействовали бригады пожарных.

По данным газеты Le Figaro, демонстрации против ирригационных водохранилищ также прошла в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры. В субботу также запланировали митинг в порту Ля-Рошель.

В июне около 250 тысяч французов вышли на марши «Нового народного фронта». Акции протестов состоялись в 150 коммунах страны.