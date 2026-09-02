Минимум 68 человек пострадали при ударе США по свадебной церемонии в Иране

Порядка 68 человек пострадали и пятеро погибли в результате удара США по месту проведения свадьбы в Сирике в Иране. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на представителя Красного Полумесяца.

В числе раненых много детей. Пострадавших госпитализировали в больницы Минаба и Сирика.

Несколько дней назад силы Ирана с помощью БПЛА атаковали места дислокации вертолетов и ВС США на базе Аль-Минхад в ОАЭ. До этого армия Исламской Республики ударила по американской позиции в Иордании.

Чуть позже президент США Дональд Трамп показал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк и подписью «разносят на кусочки».