Хуситы применили модернизированную баллистическую ракету в атаке на Израиль

Вооруженные силы движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву с применением модернизированной баллистической ракеты «Палестина-2», есть пострадавшие. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По словам Сариа, Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, в ходе которой поразили военную цель, принадлежавшую врагу.

Израильские СМИ также подтвердили факт отражения ракетной атаки, выпущенной с территории Йемена. По их данным, во время попыток укрыться в убежищах 17 человек пострадали в результате давки.

Ранее хуситы нанесли удар по Израилю с применением новой гиперзвуковой ракеты. Преодолев расстояние в 2040 километров за 11,5 минуты, она поразила военный объект к югу от Яффо.