Израильские ВВС ликвидировали полевого командира ХАМАС в Сирии

ВВС Израиля ликвидировали на юге Сирии полевого командира движения ХАМАС Ахмада Мухаммада Фахду. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В Израиле Фахду обвиняют в атаках военнослужащих, в частности обстрелах Голанских высот. По данным военных, полевой командир в момент гибели готовил очередную атаку.

В начале сентября Министерство юстиции США предъявило обвинения нескольким руководителям ХАМАС в похищении и убийстве американцев во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

В конце июля израильские военные обстреляли резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Сам Хания и его охранник погибли. После этого над иранской мечетью Джамхаран подняли красный флаг, символизирующий месть.