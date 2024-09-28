Израильские ВВС ликвидировали полевого командира ХАМАС в Сирии

В конце июля израильские военные обстреляли резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Сам Хания и его охранник погибли. После этого над иранской мечетью Джамхаран подняли красный флаг, символизирующий месть.
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