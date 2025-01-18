Минфин США анонсировал экстренные меры для избежания дефолта

Йеллен: с 21 января Минфин США будет предпринимать меры для избежания дефолта

Министерство финансов США подготовило чрезвычайные меры для предотвращения дефолта в связи с тем, что государственный долг достиг предельного уровня. Об этом глава ведомства Джанет Йеллен заявила в письме руководству конгресса.

«Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января», — отметила она.

Йеллен добавила, что чрезвычайные меры буду действовать до 14 марта. Этот период будут сопровождать «значительная неопределенность, в том числе „проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед“. Глава Минфина призвала членов конгресса действовать оперативно.

За 2024 год госдолг США вырос на 2,4 триллиона долларов. Общая сумма задолженности превысила 36 триллионов долларов. Контрольно-бюджетное управление США попросило конгресс отменить законодательно установленный потолок госдолга.