Конгресс США призвали срочно отменить потолок госдолга

Американскому конгрессу следует срочно отменить законодательно установленный потолок госдолга и привязать объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. Об этом в докладе сообщило контрольно-бюджетное управление страны (GAO).

«Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются», — отметили в документе.

По данным GAO, дефолт правительства нарушит работу финансовых рынков и повлечет серьезные последствия для предприятий и домохозяйств. Также он нанесет долгосрочный ущерб экономике США и мира.

Американское законодательство предусматривает, что конгресс может принимать необходимые меры для избежания дефолта правительства, в том числе повышение лимита заимствований, а также приостановку действия потолка или его отмену. С 2011 по 2023 конгрессменам 12 раз приходилось таким образом выходить из тупиковой ситуации.

Ранее журнал Business Insider предупредил о начале нового суперцикла американской экономики. По его информации, из-за нестабильной ситуации в мире будут фиксироваться высокие риски и инфляционные эффекты.